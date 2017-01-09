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Союз промышленников и предпринимателей утвердил "рыбную повестку"-2017

Союз промышленников и предпринимателей утвердил "рыбную повестку"-2017
Дальневосточники намерены участвовать в крупнейших мероприятиях
полчаса назад
Экономика | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) утвердил план мероприятий на первое полугодие 2017 года. В соответствии с документом, подписанным президентом организации Александром Шохиным, комиссия РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре совместно с другими рабочими органами ведущего общенационального бизнес-объединения примет активное участие в реализации плана.

Накануне съезда РСПП, в марте 2017 года, состоится Юридический форум рыбной отрасли, ориентированный на руководителей юридических и финансовых служб рыбопромышленных предприятий. Юридический форум рыбной отрасли организован РСПП при поддержке Института сравнительного законодательства и правоведения при правительстве Российской Федерации (ИЗИСП) и Ассоциации юристов России. Программа форума уже формируется в эти дни на основании предложений руководителей юридических служб рыбопромышленных предприятий и будет включать подробный анализ новаций отраслевого законодательства и правоприменительной практики.

В ходе дискуссий форума планируется обсудить некоторые резонансные юридические вопросы. В частности, представители известной российской юридической компании «Егоров, Афанасьев, Пугинский и партнёры» намерены предложить изменения в таможенное законодательство Евразийского экономического союза в части таможенного оформления ввозимой на таможенную территорию Евразийского экономического союза рыбной продукции. Напомним, что в соответствии с поручением президента Российской Федерации № Пр – 2489 от 19 декабря 2016 года правительству Российской Федерации поручено подготовить предложения о целесообразности внесения соответствующих изменений в таможенное законодательство Российской Федерации.

На Юридическом форуме рыбной отрасли также планируется обсудить предлагаемые Минсельхозом России поправки в статьи 333.3 и 346.2 Налогового кодекса Российской Федерации и предварительные результаты применения Концепции управления поведением налогоплательщиков, утверждённой Федеральной налоговой службой Российской Федерации.

В соответствии с утверждённым президентом РСПП планом мероприятий Российского союза промышленников и предпринимателей на первое полугодие 2017 года запланировано проведение конференции по техническому регулированию в рыбной отрасли. Конференция состоится при поддержке Евразийской экономической комиссии, и в ней примет участие член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валерий Корешков.

В ходе конференции по техническому регулированию спикеры подробно разъяснят вступающий в силу в октябре 2017 года технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Конференция предназначена для руководителей служб качества и производственных служб рыбопромышленных предприятий.

Как подчеркнул председатель комиссии РСПП по рыбному хозяйству и аквакультуре Герман Зверев, «успешный опыт проведения конференции по техническому регулированию, состоявшейся в 2013 году во Владивостоке, заслуживает тиражирования. Поэтому мы не исключаем такого варианта, что конференция по техническому регулированию в рыбной отрасли состоится в два этапа: один – на Дальнем Востоке, второй – в Мурманске. Мы считаем – и Валерий Николаевич Корешков с этим согласен, что профессиональное обсуждение такого сложного документа, как «рыбный» техрегламент, должно происходить непосредственно со специалистами-производственниками и поближе к производству». 

 
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