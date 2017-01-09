Экспозиции Приморского океанариума за праздники почти не пострадали

На каникулах учреждение посетило около 14 тысяч человек

За новогодние праздники Приморский океанариум посетили больше 14 тысяч человек. Особенный ажиотаж наблюдался в первый рабочий день учреждения, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации пресс-службы научно-образовательного комплекса, во время новогодних каникул океанариум посетило множество организованных школьных групп из районов Приморья и Хабаровского края. Больше всего юным посетителям понравилось кормление ластоногих – байкальских нерп и морских котиков, а также кормление рыб в самых крупных водоёмах - «Океанская бездна» и «Коралловый риф». Старшеклассники с интересом изучали электронные информационные стойки и стенды.

Жители и гости Владивостока проводили много времени не только в экспозициях, но и на территории комплекса. К тому же комфортная погода располагала к прогулкам.

Более того, сотрудники океанариума отмечают, что на этот раз посетители вели себя гораздо корректнее по сравнению с первыми месяцами работы океанариума в октябре. Экспозиции почти не пострадали.

Океанариум возобновил работу после профилактических работ 20 декабря. После нескольких дней работы учреждение ушло на новогодние каникулы и вновь возобновило работу только 3 января.

Продажа билетов в океанариум прекращалась 1 ноября 2016-го. Учреждение взяло техническую паузу на неопределённый срок после ряда скандальных инцидентов. Научно-образовательный комплекс находится в эпицентре громкого скандала с конца октября. Всего за несколько дней в океанариуме погибло сразу три животных - сивуч Старк и два дельфина. За время небольшой паузы в океанариум переехали тропические рыбы из Японии, в экспозиции «Тропический лес» даже расцвёл банан.