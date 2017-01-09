Во Владивостоке заменили больше 10 километров изношенных теплотрасс

В администрации Владивостока подводят итоги 2016 года. Так, в минувшем году сотрудники МУП «Владивостокское предприятие электрических сетей» вели ремонт и замену старых изношенных городских тепловых сетей на новые аналоги. В общей сложности за год специалисты проложили 10 километров новых теплотрасс.

Основные ремонтно-восстановительные работы специальные службы провели по улицам Терешковой, Луговой, Адмирала Юмашева, Баляева, Приходько, Жигура, 2-й Строительной, Невельского, Военное Шоссе, Вязовой, Интернациональной, Нерчинской. Новые трубы, более широкие в диаметре, выполнены из прочных современных материалов, что позволит избежать аварий и порывов на долгие годы вперёд, рассказали в муниципалитете.

Также специалисты время от времени ликвидируют повреждения на старых теплосетях, основной объём таких работ приходится на тёплое время года. В ходе весенних и летних гидравлических испытаний в 2016 году специалисты ВПЭС выявили почти 900 повреждений на теплосетях, все они устранены.

«Подобные работы выполняются ежегодно. Это позволяет поддерживать в рабочем состоянии городские теплосети, многие из которых проложены десятилетия назад», – сообщил директор МУПВ «ВПЭС» Владимир Латышев.

Работы по замене старых теплотрасс городские власти планируют продолжить и в 2017-м.