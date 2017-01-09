В 2017 году в Приморье проиндексируют все детские пособия

В новом году из бюджета Приморского края на индексацию демографических выплат направят более 60 миллионов рублей. В соответствии с повышающим коэффициентом увеличится размер ежемесячных пособий на детей из малообеспеченных семей, в том числе приёмных, материнского капитала и других социальных выплат. Установленный в крае коэффициент индексации составляет 1,035.

По словам директора департамента Лилии Лаврентьевой, на индексацию ежемесячного пособия на ребёнка дополнительно направят 13 миллионов рублей, на региональный материнский капитал – более 10 миллионов рублей, на выплаты по содержанию приёмных детей – более 18 миллионов. Компенсацию расходов на содержание детей в семьях опекунов проиндексируют в общей сумме на 14 миллионов рублей.

После индексации размер пособия одинокой матери в Приморье составляет 926,64 рубля, а в северных районах края – 1 003,86 рубля. Пока не определён размер регионального материнского капитала, составлявшего в прошлом году 155 250 рублей. Однако точно известно, что он также подрастёт.

Законопроект об индексации демографических пособий был разработан по поручению губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Глава региона последовательно отстаивает индексацию социальных выплат незащищённым категориям граждан.

Всего на территории Приморья сегодня действуют 54 меры социальной поддержки населения. При этом существует 16 видов пособий для семей с детьми.