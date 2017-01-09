Морской профсоюз подсчитал сумму возвращённых зарплатных долгов

Дальневосточное представительство Российского профсоюза моряков подвело итоги ушедшего года. Выяснилось, что в общей сложности в 2016-м профсоюзные активисты помогли отвоевать морякам 1 миллион 200 тысяч долларов задержанной зарплаты. В течение года за помощью в морской профсоюз Дальнего Востока обратились 10 российских экипажей судов, пострадавших от произвола судовладельцев.

В рамках нескольких международных акций, проводимых в странах Восточной Азии, морским профсоюзам Дальнего Востока удалось помочь экипажам теплоходов Tessa, ST Wind, Iman, Port May, Antoine и Tomini Victory получить задержанные недобросовестными судовладельцами миллионы рублей.

«Получилось это не сразу, а лишь после вмешательства следственных органов, арестов судов и забастовок. Ушедший год стал годом гибели моряков. Мы до сих пор не знаем причину кораблекрушений двух рыболовных судов в Охотском море, Nort и Adex под флагом Камбоджи, которые произошли в феврале прошлого года. На борту шхуны Adex на момент гибели судна было 16 российских моряков, и до сих пор судьба этих моряков неизвестна. Остались у нас вопросы и по условиям труда на судах под российским флагом. Остаётся надеяться, что в нынешнем году нам удастся добиться того, чтобы минимальная заработная плата моряков на судах под национальным флагом соответствовала бы рекомендациям Международной организации труда. Суммы же страховок в случае гибели моряка не должны быть меньше двух с половиной миллионов рублей», — сообщил журналисту РИА «Восток-Медиа» председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.