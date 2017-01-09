Во Владивостоке обнаружена квартира, где морили голодом кошек

Зоозащитники обнаружили во Владивостоке ещё одну квартиру, в которой умирали домашние животные. Их хозяйка перестала следить за своими многочисленными подопечными, и в результате животные оказались на грани смерти.

В приморской столице обнаружили целую квартиру, забитую больными и умирающими кошками. Нашли её представители владивостокского фонда защиты животных «Мурка». Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала сегодня руководитель фонда Анна.

«Квартиру снимала одна женщина, она содержала у себя множество домашних животных. Выхаживала их. Всё бесплатно, никакого бизнеса. С женщиной сотрудничали многие зоозащитные организации. В августе у неё погиб сожитель, у хозяйки начались жизненные трудности, поэтому все фонды вывезли оттуда своих животных. В квартире остались только собственные питомцы. Женщина сильно переживала смерть близкого человека. В общем, несколько дней назад её знакомый связался с фондом, сказал, что в квартире долгое время заперто много кошек, у них нет еды и воды, дал нам ключи», - рассказала она. Картина, открывшаяся зоозащитникам, поразила их до глубины души. В четырёх стенах жили несколько десятков кошек и собак, многие из них тяжело больны. Одного из котов нашли мёртвым. Представители фонда «Мурка» вывезли из заточения 14 кошек и одну собаку. Всех их отвезли в ветеринарную клинику. Это, впрочем, только первая «партия» питомцев. Остальных животных пока просто некуда пристраивать – от такого потока братьев наших меньших учреждение переполнилось в считаные дни.

«Точное количество оставшихся в квартире животных назвать сложно. В клинике просто не осталось мест. У кошек и собак сейчас есть припасы, но они находятся в стрессе, многие – больны. Планируем ещё одну поездку в проблемную квартиру, но позже», - добавила Анна.





Сейчас сотрудники фонда в срочном порядке ищут квартиры для временной передержки животных и, конечно, деньги. Всем доставленным в клинику животным необходимо провести анализы – процедура стоит порядка 6000 рублей. Покупка необходимых лекарств тоже обойдётся недёшево. Работники «Мурки» надеются, что владивостокцы не обойдут стороной данную проблему и помогут зоозащитникам.

Информация о данной ситуации стала быстро распространяться по приморским социальным сетям. Хозяевами квартиры, не проверив информацию, уже называли различные зоозащитные фонды. Кто запустил эту «утку» - остаётся неизвестным. Вполне возможно, горожане просто провели параллели с историей о владивостокском центре «Дарящие надежду», в котором животные попросту умирали. Городские зоозащитники сообщали, что хозяйка этого фонда Ольга Д. собирает с людей деньги на лечение котов, а сама занимается тем, что морит их голодом и мучает.