В ВДЦ "Океан" появятся новые образовательные комплексы

В самом конце 2016 года правительство России утвердило изменения в программе развития Всероссийского детского центра «Океан». Они касаются развития образовательной среды в «Океане». Начиная с нынешнего года здесь будут появляться новые целевые тематические подпрограммы естественно-научной, экологической и технической направленности, а также целые образовательные проекты с отдельной инфраструктурой.

Для формирования и развития профессиональных навыков и профессиональной ориентации детей на базе ВДЦ «Океан» планируется создать учебно-образовательный комплекс «Океанская эскадра», учебно-исследовательский комплекс по экологии, детский инженерно-технический центр. В дополнениях указана и реализация научно-образовательного проекта «Русское подворье», открытие которого состоится уже нынешним летом, 12 июня.

Все образовательные комплексы будут оснащены новыми лабораториями, компьютерными классами, панорамными инсталляциями, мультимедийными, электронными и другими ресурсами.

Наполнять образовательные программы мероприятиями готовы такие организации, как Дальневосточный федеральный университет, Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, Государственный институт русского языка имени Пушкина.



