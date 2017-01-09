Леопардесса из нацпарка смогла поправиться после страшного увечья

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» пришли к выводу, что пострадавшая в 2014 году от браконьерской петли самка леопарда не только выжила, но и произвела потомство. Об этом свидетельствуют данные, полученные с помощью фотоловушек, установленных в парке.

Леопардессу, о которой идёт речь, школьники из посёлка Славянка окрестили Алексой – РИА «Восток-Медиа» рассказывало, как путём конкурса раздавали имена приморским леопардам. Алекса в 2014 году попала в объектив камеры со страшной раной на боку – специалисты решили, что зверь не выживет. Рану нанесла браконьерская ловушка, в которую леопардесса попала за пределами заповедной зоны, покинув родину. Металлическая петля захватывает тело своей жертвы, при движении медленно вгрызаясь в плоть. Оказать помощь раненому зверю было практически нереально - между моментом фиксации леопарда фотоловушкой и проверкой камеры проходит обычно немало времени.

Однако Алекса сумела освободиться от петли и поправиться. Анализ очередной серии фотоснимков показал, что зверь с огромным шрамом уверенно идёт по тропе и держит хвост пистолетом. Чтобы убедиться, что увиденное не ошибка, специалистам пришлось не один раз сравнить «розетки» на теле «воскресшего» животного с паспортами всех пятнистых хищников «Земли леопарда».

Нынешней зимой фотоловушки снова зафиксировали леопардессу со шрамом, и на этот раз она была не одна. Преодолевая глубокие сугробы в центральной части национального парка, Алекса вела за собой двух маленьких котят.

«Обнаружение Алексы живой и с котятами стало для нас настоящей сенсацией, – рассказывает Анна Виткалова, руководитель отдела науки ФГБУ «Земля леопарда». – Судьбе наперекор Алекса не только смогла выжить, но и нашла себе пару, а позже произвела на свет двух маленьких леопардов, в очередной раз доказав, что самые редкие из крупных кошек планеты – звери с невероятно пластичным поведением. Самка справилась со страшной раной, родила двух детёнышей, вырастила их, добывала для них пищу и защищала от врагов в тайге. Это один из ярчайших примеров живучести дальневосточных леопардов, животных, которым чудом удалось избежать полного исчезновения, которые доказали, что способны не только выживать в суровых зимних условиях, но и научиться жить в непосредственной близости от людей».