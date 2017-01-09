Стало известно, когда в Приморье начнётся выплата "путинской" пенсии

В конце этой недели в Приморском крае начнётся раздача единовременной выплаты пенсионерам. Пожилые люди получат из федерального бюджета по 5 тысяч рублей, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю, раздача «путинской» пенсии начнётся с 13 января. По 5 тысяч рублей получат все приморские пенсионеры, а это больше 550 тысяч получателей пенсий по линии Пенсионного фонда, а также все пенсионеры-«силовики». Речь идёт получателях, которые постоянно проживают на территории России.

Как корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказала руководитель пресс-службы отделения ПФР по Приморскому краю Лидия Смыченко, доставка выплаты начнётся с 13 января и растянется до 28 января.

Почтальоны принесут выплату вместе с пенсией за январь тем, кто получает ежемесячные выплаты на дому, с 13 января. Пенсионерам, которые по графику получают пенсию с 3-го по 12-е число месяца, выплата пройдёт с 13 по 28 января 2017 года также с доставкой на дом. Для пенсионеров, которые получают пенсию не через «Почту России», а через кредитные организации, действуют те же сроки выплаты.

Доставка единовременной выплаты происходит на основании документов из выплатных дел, поэтому дополнительно обращаться в Пенсионный фонд или подавать заявление нет необходимости. Если пенсионер получает две пенсии (например, «военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную выплату осуществит также Пенсионный фонд.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в сентябре законопроект о единовременной выплате пенсионерам внесли в Госдуму. Работой над этим вопросом занимался новый состав Государственной думы. В конце ноября закон подписал президент России Владимир Путин. В Приморье на данную выплату претендуют почти 559 тысяч пенсионеров. Она заменит 558 795 пожилым людям доиндексацию к пенсии.