Во Владивостоке прошёл 20-й фестиваль авторской песни "Белая волна"

Накануне в камерном владивостокском театре «Белая лошадь» завершился трёхдневный фестиваль авторской песни «Белая волна». Он стал юбилейным, двадцатым по счёту. Как и на предыдущих фестивалях, в роли организатора выступила руководитель клуба авторской песни Морского государственного университета имени Невельского Олеся Потапова. Традиционно в гости к приморцам приехала большая делегация из Хабаровска – не только артисты, но и зрители. В этот раз на сцене «Белой лошади» выступили хабаровские авторы-исполнители Лев Гершанович, Оксана Новолодская, Юлия Киселёва.

В рамках фестиваля отдельные большие концерты отыграли владивостокские артисты – Денис Вялков, Наталья Зорькина, ансамбль «Ключ». Зрителям впервые был представлен записанный в студии «Белой лошади» полноформатный музыкальный альбом «Ключа», куда вошли песни Булата Окуджавы, Александра Вертинского, Владимира Высоцкого, Евгения Клячкина и других мэтров отечественной авторской песни. При этом Геннадий Зубрий, Олеся Потапова и Наталья Ермак создают даже из простых бардовских песен сложные джазовые номера, украшая их необычными гармониями и меняя ритмический рисунок. В их исполнительском прочтении давно знакомые вещи способны удивить слушателя.

Вероника Стародумова спела песни ушедшего из жизни в 2016 году Сергея Денисенко, оставившего заметный след в творческой истории театра «Перекрёсток».

Финальный концерт фестиваля, состоявшийся 8 января, был украшен рождественскими мотивами – в кулисах мерцала Вифлеемская звезда, на новозаветный хлев намекали картонные животные, изготовленные Сергеем Рыбалкой, а в самом конце над сценой пролетел белый ангел.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что сейчас театр «Белая лошадь» переживает трудные времена – бардам отказали в продлении договора безвозмездной аренды и предложили переехать в аналогичное цокольное помещение другого района города, но при условии арендной платы 60 тысяч в месяц. Эту сумму артисты признают неподъёмной – их публика небогата, а цена билета на концерты в маленьком зале не превышает 200 рублей.