На объездной дороге Владивостока столкнулись пять машин

В первый день после новогодних праздников дороги Владивостока оказались загружены на 7 баллов, сообщает РИА «Восток-Медиа». Это на 1 балл выше, чем обычно.

Самая сильная пробка собралась на проспекте 100-летия. 8-балльный затор от остановки «Фабрика «Заря» до «Молодёжной» сохранялся почти два часа. Ещё одна пробка на этой магистрали собралась в направлении от Снеговой улицы до парка Победы. Этот 6-балльный затор исчез через час.

Сильно загруженной была и магистраль Некрасовская – Гоголя в сторону фуникулёра. Плотность автомобильного потока на данной дороге варьировалась от 7 до 9 баллов.

Серьёзные проблемы с движением зафиксированы и на Русской улице. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», плотность трафика в сторону автовокзала на этой магистрали достигала 8 баллов. Впрочем, уже к 9 часам утра плотность движения на этом направлении ослабла. Сейчас там, впрочем, собирается новый затор – выпавший снег усложнил движение по магистрали. Он уже привёл к одной аварии на этой дороге.





Нехарактерная пробка наблюдалась на Светланской улице. Затор в сторону центра города начался на улице Борисенко, а закончился в районе остановки «Дальзавод». Как правило, данная пробка растягивается от Луговой площади до Матросского сквера.

Часовой затор собрался и в районе улицы Нейбута. Он растянулся от улицы Ватутина до авторынка «Зелёный угол».

«Ползли» автомобилисты и по направлению от кольца 3-й Рабочей до издательства «Дальпресс». На проспекте Красного Знамени зафиксирована самая длинная сегодняшняя пробка. Длина затора от Шилкинской улицы до Фонтанной составила 3,8 километра.

А вот на объездные дороги Владивостока лучше не заезжать. Специальные службы до них не смогли добраться – с самого утра на них лежит первозданный снег. В результате этим утром перед низководным мостом произошло массовое ДТП из пяти машин. Информация о пострадавших уточняется.





Так что, вполне возможно, из-за выпавших осадков движение во Владивостоке будет замедленным весь день.