Приморье прощается с Галиной Островской

Общественность Приморского края переживает невосполнимую утрату: на 81-м году жизни после тяжёлой болезни умерла заслуженный работник культуры РФ Галина Островская. Прощание с Гали Яковлевной пройдёт завтра, 10 января, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Театральный критик, педагог, легенда телевизионного художественного вещания Приморья Галина Островская скончалась на 81-м году жизни во Владивостоке. Сотни известных работников культуры, журналистов, бывших студентов, а также департамент информационной политики Приморского края выразили соболезнования родным и близким покойной.

Прощание с Галиной Яковлевной Островской состоится во вторник, 10 января, в здании Дальневосточного государственного института искусств, где она долгие годы преподавала наряду с ДВГУ. Адрес: улица Петра Великого, 3а; с 12:00 до 13:00.

Редакция РИА «Восток-Медиа» приносит соболезнования родным и близким Галины Островской.