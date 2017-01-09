Безобразная игра привела "Адмирал" к обидному поражению от "Слована"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» уступил «Словану» в Братиславе. «Моряки» проиграли на последних секундах матча, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Подопечные Александра Андриевского провели вторую игру 2017 года. В упорной борьбе со «Слованом» приморцы всё-таки уступили три очка, проиграв в основное время. Счёт матча открыли хозяева площадки. На первых минутах встречи гол оформил Андрей Штястны. Самым богатым на шайбы стал второй период. Сначала Джеймс Райст сравнял счёт – 1:1. Затем Павел Макаренко вывел «Слован» вперёд. Однако до второго перерыва благодаря голу Джеффа Таффе счёт вновь оказался равным – 2:2. На протяжении всего третьего периода соперники безуспешно пытались поразить ворота друг друга. Братиславской команде удалось это сделать на последних секундах игры. Автором финального победного гола стал Джефф Таффе – 3:2.

В ходе послематчевой пресс-конференции главный тренер команды Александр Андриевский признал, что игра была очень напряжённой. Третий период, по словам наставника, его подопечные провели просто безобразно.

«Считаю, что мы играли хорошо два периода, а в третьем отрезке наша безобразная игра в большинстве предопределила исход поединка. Игра перевернулась, соперник владел инициативой, у нас были сложности, и вроде бы выстояли в концовке в меньшинстве, но, наверное, не хватило концентрации. Скажу ещё раз, игра в неравных составах, а конкретно наше безвольное, беззубое большинство сыграло определённую роль в сегодняшнем поражении», - отметил Андриевский.

Сейчас «Адмирал» с 67 очками в копилке занимает 7-ю строчку турнирной таблицы на Востоке. Теперь команда возвращается домой, где проведёт трёхматчевую домашнюю серию. С 12 по 16 января приморцы примут рижское и минское «Динамо», а также финский «Йокерит».

Как уже писало РИА «Восток-Медиа», в первой игре 2017 года «Адмирал» разгромил «Медвешчак» в Загребе.