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Год Огненного Петуха в Приморье начался с серьёзных пожаров

Год Огненного Петуха в Приморье начался с серьёзных пожаров
В крае полыхают дома и машины
сегодня, 10:25
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_control, dps_vl, dpscontrol_125rus, 125reg.ru, mark2_che

Наступивший год Огненного Петуха в Приморье начался с череды пожаров. Только за последние дни в крае произошло несколько серьёзных инцидентов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Так, в посёлке Славянка Хасанского района в минувшие выходные полностью выгорело здание бывших казарм морской пехоты ТОФ. Инцидент произошёл в ночь с субботы на воскресенье. Местные жители увидели, что в пустующем здании, где раньше квартировались морские пехотинцы, произошло возгорание.


 

Как сообщает dps_control, пожарные прибыли на место в считаные минуты, однако машины долгое время не могли подобраться к зданию. Проезд был заставлен автотранспортом. Пока огнеборцы расчищали путь проезда, огонь полностью охватил здание. В результате бывшие казармы полностью выгорели. Пострадавших в результате инцидента нет. Стоит отметить, что, по словам очевидцев, здание подожгли намеренно.


 

Кроме того, в минувшие выходные в крае сгорело несколько автомобилей. Так, в воскресенье на парковке возле дома по адресу: Адмирала Горшкова, 30 вспыхнул джип Nissan Patrol. Возгорание произошло примерно в 4 часа утра. На место вскоре прибыли пожарные, которые потушили пламя. Однако спасти внедорожник не удалось. Причины инцидента устанавливают специалисты. Не исключено, что это был поджог.


 

А этой ночью подобный инцидент произошёл на Русской улице, возле кинотеатра «Нептун». По какой-то причине там вспыхнула Toyota Harrier. Причины происшествия неизвестны. Как сообщают подписчики автомобильного сообщества dps_vl, пламя сначала охватило нижнюю часть автомобиля, а потом и всю машину.


 

Сильные пожары происходят в Приморском крае с самого начала 2017 года. РИА «Восток-Медиа» ранее писало о серьёзном ЧП в селе Чугуевка. Там загорелся деревянный одноэтажный дом. В ходе тушения здания один из огнеборцев погиб. А неподалёку от Славянки во время новогодних праздников вспыхнул рейсовый автобус. Как сообщают очевидцы происшествия, у водителя машины обгорели руки и лицо.

 
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