В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов

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Это вызвано аномальным похолоданием в столице
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов – с прибытием и отправлением задерживаются рейсы из Москвы, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В первый полновесный рабочий день нового года с прибытием во Владивосток задерживается рейс SU-1700 из Шереметьево. Вместо 7:35 он приземлится в Приморье в 9:50. С опозданием прибудет рейс SU-1702. Он должен был сесть в краевом центре в 12:20, однако приземлится на 35 минут позже – в 12:55.
С часовым опозданием в Кавалерово вылетит самолёт рейса HZ-517. Ещё один внутрикраевой борт – из Владивостока в Терней – вместо 9:25 улетит в 10:05.
С задержкой вылетит объединённый рейс «Аэрофлота» АФЛ-1799 и SU-1701. Вместо 9:20 борт покинет международный аэропорт в 11:30. Дневной московский самолёт задержится с отправлением на полчаса. Вместо 14:05 рейс SU-1703 стартует из Владивостока в 14:35.
Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, накануне днём во Владивостоке рейс до Москвы задержали на пять часов (самолёт на фото). Все вчерашние и сегодняшние задержки московских рейсов вызваны аномальным похолоданием в столице России. Из-за сильных морозов увеличилось время предполётной подготовки самолёта и обработки лётного поля. По последним данным, задержаны больше 100 рейсов.
Дороги, вернее их отсутствие и мороз - спасение России. 1812 год и 1941 год тому подтверждение, если бы в СССР были автобаны, Гитлер был бы в Москве в августе 41 года, а так сволочь застрял, а потом замерз. Если американский чернослив напал бы на нас 7 января, вмерз бы по самые яйца на подходе к Москве.
"турыст" видать из полицаев времен Великой Отечественной.
Нет, гораздо хуже, из заградотрядов НКВД, которые расстреляли 157 тыс. солдат и офицеров с 41 по 45 годы. у"полицаев" расстреляли 15 тыс. солдат. Поэтому мороз и бездорожье наши защитники.