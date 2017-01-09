В аэропорту Владивостока продолжаются задержки московских рейсов

Сегодня в аэропорту Владивостока изменено расписание нескольких авиарейсов – с прибытием и отправлением задерживаются рейсы из Москвы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В первый полновесный рабочий день нового года с прибытием во Владивосток задерживается рейс SU-1700 из Шереметьево. Вместо 7:35 он приземлится в Приморье в 9:50. С опозданием прибудет рейс SU-1702. Он должен был сесть в краевом центре в 12:20, однако приземлится на 35 минут позже – в 12:55.

С часовым опозданием в Кавалерово вылетит самолёт рейса HZ-517. Ещё один внутрикраевой борт – из Владивостока в Терней – вместо 9:25 улетит в 10:05.

С задержкой вылетит объединённый рейс «Аэрофлота» АФЛ-1799 и SU-1701. Вместо 9:20 борт покинет международный аэропорт в 11:30. Дневной московский самолёт задержится с отправлением на полчаса. Вместо 14:05 рейс SU-1703 стартует из Владивостока в 14:35.

Как уже писало РИА «Восток-Медиа» ранее, накануне днём во Владивостоке рейс до Москвы задержали на пять часов (самолёт на фото). Все вчерашние и сегодняшние задержки московских рейсов вызваны аномальным похолоданием в столице России. Из-за сильных морозов увеличилось время предполётной подготовки самолёта и обработки лётного поля. По последним данным, задержаны больше 100 рейсов.