На Приморье идёт похолодание

Завтра погода в Приморье начнёт меняться. На смену тёплым новогодним каникулам придёт похолодание, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 9 января, погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В отдельных районах сохранится небольшой и умеренный снег. При северном и северо-западном ветре воздух максимум прогреется до 0 градусов. В среднем столбик термометра остановится на отметке -13 градусов.

В краевом центре в первый рабочий день года сохранится переменная облачность. До обеда возможен небольшой снег, на дорогах гололедица. Температура воздуха при северо-западном и западном сильном ветре составит -5...-7 градусов. Вечером похолодает до -12...-14 градусов.

Погодные условия на юге Дальневосточного региона начали меняться в воскресенье, 8 января. С Амурской области на Хабаровский край начал смещаться неглубокий циклон. Медленно углубляясь, циклонический вихрь вышел на Татарский пролив и далее на Охотское море. Сегодня фронтальные разделы этого циклона вызвали в Приморье небольшой и умеренный снег.

Во вторник, 10 января, в край вторгнется холод, затяжной период тёплой погоды в Приморье завершится, а на смену ему окончательно придёт похолодание. В это же время другой, более глубокий циклон образуется южнее Японских островов. В начале недели он будет вызывать штормовую погоду в северо-западной части Тихого океана.