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Во Владивостоке велосипедисты открыли новый сезон

Во Владивостоке велосипедисты открыли новый сезон
Более 500 человек проехали по центральным улицам города
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: пресс-служба администрации Владивостока

В столице Приморья сегодня, 8 апреля, состоялось открытие «Велосезона-2017». В массовом заезде по центральным улицам Владивостока приняли участие более 500 человек — как любители, так и профессионалы. Всех объединил спорт и здоровый образ жизни. Самой маленькой активистке велозаезда недавно исполнился год.


 

В этом году организаторы — управление по делам молодёжи администрации Владивостока — решили открыть сезон катания на байках проездом по главным улицам города. Велопробег стартовал от Покровского парка по улице Алеутской, далее по Корабельной Набережной и финишировал на набережной Цесаревича. Там для всех участников организовали локальные площадки — игры по велополо, мастер-классы по велоремонту и другие тематические мероприятия.


 

«Администрация города активно поддерживает велодвижение во Владивостоке. Открытие велосезона стало традиционным ежегодным мероприятием. В этом году, несмотря на пасмурную погоду, участников очень много — более 500. Радует, что с каждым годом количество участников велозаездов растёт, всё больше горожан выбирают здоровый образ жизни», — рассказал ведущий специалист управления по делам молодёжи администрации города Владивостока Сергей Язев.


 

Сегодняшнее открытие «Велосезона-2017» оставило у участников только положительные эмоции и они с радостью ими делились.

«Мы с сыном Иваном впервые принимаем участие в таком массовом заезде по городским улицам. Здесь так много велосипедистов! Велосипед — это образ жизни, это интересно и весело. Вся наша семья катается на велосипедах», — рассказала участница заезда Надежда. 


 

В рамках проведения таких мероприятий и популяризации спорта администрация Владивостока организовала курс лекций «ВелоПДД». Опытные любители байков проводят для школьников теоретические и практические занятия по езде на двухколёсном транспорте, а также рассказывают ребятам о правилах поведения на дороге. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

 
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