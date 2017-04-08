Чёрный "Ниссан" c кнопкой вошёл в историю Приморья

Сегодня, 7 апреля, во Владивостоке выдан первый паспорт технического средства на подержанный японский автомобиль, сообщила пресс-служба администрации Приморского края. Временный порядок выпуска в обращение единичных транспортных средств, ввозимых в Россию, заработал. В особых отметках – номер УВЭОС – устройства вызова экстренных оперативных служб.

Блокада импорта подержанных авто в России продержалась 97 дней, говорится в сообщении. Она закончилась сегодня, 7 апреля, когда во Владивостоке ответственные лица выдали первый ПТС на японскую иномарку, Nissan X-Trail 2010 года выпуска. В особых отметках в документе значится номер индивидуального устройства «ЭРА-ГЛОНАСС». Это требование вступило в силу с 1 января 2017 года и фактически заблокировало импорт «пробежных» автомобилей во многих регионах страны. До тех пор, пока правительство РФ не приняло необходимых решений, чтобы исправить ситуацию.

В «белом доме» особо отмечается, что на днях в Приморье пришла первая тысяча «тревожных кнопок». Данное событие ознаменовало старт кампании по заключению договоров с автовладельцами на установку систем вызова экстренных служб. Ожидается, что в ближайшее время в регион поступит ещё одна партия устройств. С понедельника временный порядок действий при выпуске в обращение единичных транспортных средств, ввозимых на территорию России, озвученный АО «ГЛОНАСС» на встрече с автобизнесом во Владивостоке, начнёт работать в полную силу.



