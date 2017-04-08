"Луч" сделал ставку на борьбу за выживание

Сегодня на протяжении всего матча болельщики «Луча» просили своих кумиров забить гол громкими кричалками на стадионе «Динамо». Однако усилий «двенадцатого игрока» оказалось недостаточно: «Луч» сыграл вничью со «Спартаком» из Нальчика – 0:0, информирует РИА «Восток-Медиа».

В 30-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) футболисты «Луча» сегодня встречались с нальчикским «Спартаком» – этому противостоянию без малого 40 лет. Анонсируя встречу, штаб «жёлто-синих» по ходу сезона впервые затронул тему «борьбы за выживание». Так получилось, что нальчане – наши конкуренты за право остаться в первом дивизионе. Поражение могло бы существенно повлиять на и без того призрачные шансы «Луча» закрепиться подальше от зоны вылета. На три очка ни одна из команд сегодня так и не наиграла. 0:0, и уже восьмой тур подряд «тигры» не могут порадовать своих болельщиков победой. Приморцы не могут избавиться от ничейного синдрома, что очень некстати на финише чемпионата.

(Чуть позже РИА «Восток-Медиа» опубликует фотографии с отчётного поединка.)

Гораздо веселее прошёл матч в Хабаровске, где встречались СКА и лидер турнира «Динамо». Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», столичные футболисты выиграли со счётом 3:2, хет-трик оформил лучший бомбардир ФНЛ Кирилл Панченко.