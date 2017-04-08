Школьники и бюджетники Находки поддержали жителей Санкт-Петербурга

Сегодня суббота, 08 апреля 2017 года, 16:33
Чтобы шифер не сыпался: в Хабаровске внепланово проверяют кровли домов
Чтобы шифер не сыпался: в Хабаровске внепланово проверяют кровли домов
Рано радовались теплу: в Хабаровске утром выпал снег
Рано радовались теплу: в Хабаровске утром выпал снег
Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки
Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки
На набережной Владивостока утопили иномарку
На набережной Владивостока утопили иномарку
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
Регионы:


Популярное
вчера, 18:25
Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
вчера, 23:08
Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки
вчера, 19:37
На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело
вчера, 16:40
Во Владивостоке фура вылетела на тротуар и врезалась в магазин
вчера, 20:20
На набережной Владивостока утопили иномарку
вчера, 16:45
Рыбный рынок во Владивостоке построит компания с офшорным капиталом
вчера, 16:56
В Приморье силовики оцепили здание колледжа, людей эвакуировали
вчера, 17:20
Хабаровчане штурмуют кассы "Аэрофлота", надеясь урвать льготные билеты
сегодня, 09:45
Жители Большого Камня сняли видео для администрации
вчера, 20:19
Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания

Обсуждаемое
вчера, 18:25
9

Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
вчера, 16:45
7

Рыбный рынок во Владивостоке построит компания с офшорным капиталом
вчера, 19:37
7

На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело
вчера, 20:19
7

Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания
вчера, 20:45
5

Стало известно, кто выберет почётного гражданина Владивостока
сегодня, 09:45
4

Жители Большого Камня сняли видео для администрации
сегодня, 11:15
3

Слабослышащие дети Хабаровска адаптируются к жизни с зоотерапией
сегодня, 13:05
2

Во Владивостоке дом Элеоноры Прей избавили от соседа-самостроя
вчера, 16:40
1

Во Владивостоке фура вылетела на тротуар и врезалась в магазин
вчера, 23:57
1

Госдума РФ проверит две американские радиостанции и телеканал CNN
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку вчера, 19:20
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт вчера, 18:40
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников вчера, 11:44
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии вчера, 11:26
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов вчера, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 963



Система Orphus

Школьники и бюджетники Находки поддержали жителей Санкт-Петербурга

Школьники и бюджетники Находки поддержали жителей Санкт-Петербурга
Портовый город отметился митингом против террора
6 минут назад
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Сегодня в Находке на площади у муниципального центра культуры собрались школьники, студенты и представители бюджетной сферы города. Развернули свои флаги и политики, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Митинг против экстремизма и терроризма начался с минуты молчания. Затем перед собравшимися выступили лидеры общественных объединений и руководители местной власти. Выступающие выразили свою поддержку жителям Санкт-Петербурга, где 3 апреля произошёл террористический акт.
«Неравнодушных школьников сегодня так много, потому что мы давно ведём серьёзную патриотическую работу в образовательных учреждениях. Все приехавшие на площадь понимают важность демонстрации солидарности и сплочённости против террора», — сообщила журналисту РИА «Восток-Медиа» заместитель начальника управления образования администрации Находкинского городского округа Надежда Кудинова.
Митинг против террора завершился через полчаса после начала возложением цветов и зажиганием свечей у развёрнутого баннера «Вместе против террора». Участие в мероприятии приняли несколько сотен неравнодушных жителей Находки разного возраста.

Ранее аналогичный митинг прошёл во Владивостоке. Как сообщало РИА "Восток-Медиа", силовики и транспортники усилили меры безопасности в Приморье.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru