Житель Струговки обчистил дачу, где пять месяцев не появлялись хозяева

Стражи правопорядка раскрыли кражу имущества из дома в селе Струговка Октябрьского района. Подозреваемым по делу проходит местный житель — он вынес с соседской дачи имущество, воспользовавшись тем, что в коттедже долгое время не было хозяев.

В дежурную часть районного отдела полиции обратилась жительница Владивостока. Она сообщила, что неизвестные обокрали принадлежащий ей частный дом в Струговке. Правоохранители выяснили, что женщина не появлялась на своей даче с ноября прошлого года. Приехав в село весной, заявительница обнаружила пропажу материальных ценностей на сумму свыше 16 тысяч рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили заявительницу, а потом провели поквартирный обход местных жителей. В результате по подозрению в совершении квартирной кражи они задержали 33-летнего соседа потерпевшей.

«Мужчина доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Похищенное имущество изъято и возвращено потерпевшей в полном объёме. По факту кражи с незаконным проникновением в жилище возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.