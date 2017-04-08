В Приморской картинной галерее открылась выставка "Песни сирен"

Сегодня суббота, 08 апреля 2017 года, 11:54
Рано радовались теплу: в Хабаровске утром выпал снег
Рано радовались теплу: в Хабаровске утром выпал снег
Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки
Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки
На набережной Владивостока утопили иномарку
На набережной Владивостока утопили иномарку
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт
Регионы:


Популярное
вчера, 18:25
Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
вчера, 19:37
На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело
вчера, 23:08
Землетрясение на Сахалине: в городах и сёлах ощущаются сильные толчки
вчера, 16:40
Во Владивостоке фура вылетела на тротуар и врезалась в магазин
вчера, 12:14
Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
вчера, 20:20
На набережной Владивостока утопили иномарку
вчера, 16:45
Рыбный рынок во Владивостоке построит компания с офшорным капиталом
вчера, 16:56
В Приморье силовики оцепили здание колледжа, людей эвакуировали
вчера, 14:47
Во Владивостоке задержан агрессивный водитель
вчера, 16:15
Вахтёрша нашла "взрывчатку" в хабаровской школе

Обсуждаемое
вчера, 18:25
9

Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
вчера, 12:14
7

Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
вчера, 16:45
7

Рыбный рынок во Владивостоке построит компания с офшорным капиталом
вчера, 15:25
7

За ситуацию с пустующими детсадами в Хабаровске взялась прокуратура
вчера, 20:19
7

Минюст РФ считает "Свидетелей Иеговы" экстремистами из-за переливания
вчера, 19:37
5

На начальника отдела образования в Приморье завели уголовное дело
вчера, 20:45
5

Стало известно, кто выберет почётного гражданина Владивостока
сегодня, 09:45
4

Жители Большого Камня сняли видео для администрации
вчера, 12:49
3

Депутаты ЗС планируют изменить в Приморье нормативы заготовки дров
вчера, 12:43
1

Передвижные медбригады "Заботы" поедут в Тернейский район
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку вчера, 19:20
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт вчера, 18:40
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников вчера, 11:44
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии вчера, 11:26
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов вчера, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 951



Система Orphus

В Приморской картинной галерее открылась выставка "Песни сирен"

В Приморской картинной галерее открылась выставка "Песни сирен"
Художницу Лидию Козьмину критики и зрители называют волшебницей
10 минут назад
Идём в музей | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Накануне в выставочных залах Приморской государственной картинной галереи на Партизанском проспекте, 12 открылась персональная выставка владивостокской художницы Лидии Козьминой «Песни сирен». Вернисаж едва вместил всех поклонников её «волшебных» работ. Художницу с новой выставкой поздравили директор Приморской картинной галереи Алёна Даценко, искусствовед Наталья Левданская, художник Евгений Макеев, многочисленные друзья и ученики.

Куратор выставки, старший научный сотрудник ПКГ Александр Лобычев в своей аннотакии к экспозиции перечислил основные «слагаемые» особенного художественного языка Лидии Козьминой: это качественная академическая школа, эстетический вкус, воспитанный на отечественном и европейском искусстве, воображение, склонное к волшебству и сказке - и тонкая интуиция.

«С начала девяностых годов, когда и началась самостоятельная творческая работа Лидии, ее искусство неизбежно приобретает очертания чудесного сада, а можно сказать и острова, в ландшафтах которого оживают волшебные птицы, рыбы и животные древних цивилизаций, герои средневековых европейских легенд, русских сказок, персонажи народных карнавалов и гуляний. И все больше в картинах появляется странников, путешествующих именно в поисках эдема, райского сада. Похоже, они его обрели - здесь, на русских берегах Японского моря» - написал Александр Лобычев.

Зрители давно успели полюбить волшебные миры художницы – её ракушки с маленькими человечками внутри, странных антропоморфных животных в разноцветных одеждах, филигранную графику и многослойную живопись. Многие посетители после вернисажа поделились благодарными отзывами в соцсетях.

«Художница непостижимым образом переплавляет сущность мироздания в образы, которые нам очень знакомы, они являются из других, прекрасных миров, из наших снов, где все легко и радостно. Вероятнее всего, сама Лидия как раз оттуда и послана нам на счастье!» - написала арт-критик Нина Шульгина.

«Она - волшебница, она послана нам откуда то из других миров, рассказать всю правду о прекрасном мире, в котором нам повезло жить, о тех вещах, мимо которых проходим ежедневно не задумываясь. У неё такие краски, такие миры - что хочется поселиться в её картинах и наслаждаться,» - так поблагодарила художницу фотограф Вероника Стахеева.

Выставка «Песни сирен» будет работать до 14 мая. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru