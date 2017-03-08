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У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида

У грабителя банка в Уссурийске не оказалось при себе пояса шахида
У задержанного мужчины изъяли похищенную наличность
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Стражи правопорядка задержали в Уссурийске подозреваемого в разбойном нападении на местное отделение банка. Для поимки фигуранта привлекли сотрудников регионального управления ФСБ России и бойцов Росгвардии.

Накануне, 7 марта, в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение сотрудницы банка об открытом хищении денег. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа отдела полиции. Правоохранители установили, что в помещение коммерческой организации вошёл мужчина и потребовал передать ему деньги. РИА «Восток-Медиа» писало, что, по сообщениям очевидцев, неизвестный утверждал, что на нём надет пояс шахида. Злоумышленник запретил пользоваться охранной сигнализацией. Завладев наличностью, фигурант покинул отделение банка и скрылся на автомобиле. Служащие финансового учреждения сообщили о происшествии в полицию.

На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи правопорядка выяснили личность подозреваемого. Ориентировку на него передали нарядам наружных силовых служб. В ходе разыскных мероприятий полицейские задержали 45-летнего местного жителя при поддержке бойцов Росгвардии и сотрудников УФСБ России по Приморскому краю. Фигурант скрывался в жилом доме на улице Ползунова. При обыске у него изъяли похищенные деньги.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчине могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с крупным денежным штрафом. По ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Приморскому краю.

 
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