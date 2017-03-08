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В Хасанском районе Приморья взяли под охрану памятники природы

В Хасанском районе Приморья взяли под охрану памятники природы
Государство будет оберегать исчезающих перелётных птиц, а также краснокнижные растения
23 минуты назад
Экология | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды взял под защиту несколько мест в Хасанском районе. Все они имеют статус краевого значения. Под надзор попали острова Карамзина и Верховского, сопки «Голубиный утёс» и «Сюдари», участок лагуны Огородная и озеро Большое Круглое, которое граничит с Дальневосточным морским биосферным государственным заповедником ДВО РАН.

Специалисты уточнили, что эти особо охраняемые природные территории представляют собой место обитания редких и исчезающих перелётных птиц, а также ареал произрастания редких видов растений, занесённых в Красную книгу России. Всего на территории Приморья расположено 204 памятника природы, которые являются особо охраняемыми природными территориями.

«В 2015-2016 годах департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края взято под охрану 55 памятников природы на территориях Владивостокского, Находкинского, Дальнегорского, Арсеньевского, Уссурийского, Спасского, Артёмовского городских округов, ЗАТО Фокино, Хасанского, Шкотовского, Ольгинского, Партизанского районов», — отметили в самом ведомстве.

В Приморье 2017 год объявлен Годом экологии. Губернатор края Владимир Миклушевский утвердил соответствующий план, который включает в себя 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды, разбитых на семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество. По поручению главы региона, активное участие в программе примут жители края, а также общественные экологические организации.

 
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