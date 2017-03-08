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Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце

Владимир Миклушевский: в этот день ярче светит солнце
Поздравление от губернатора Приморского края
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поздравил жительниц края с Международным женским днём. В сообщении говорится:

«Дорогие женщины! Именно 8 марта в наши сердца приходит весна. В этот день всегда ярче светит солнце и теплее ветер. Для нас, мужчин, это один из самых важных и любимых праздников, ведь именно с женщинами связано всё самое главное в жизни – любовь, семья и наши дети. Мы восхищаемся вашей красотой и чуткостью, умением вдохновлять и дарить тепло.

В Приморском крае живут очень талантливые, целеустремленные и очаровательные женщины. Вы достигаете впечатляющих высот во всех сферах жизни  и в то же время успеваете заботиться о своих близких. Мы очень гордимся вами!

Милые женщины! Пусть наступающая весна принесёт вам радость и удачу! Пусть исполнятся все ваши мечты! От всей души желаю вам счастья, любви, крепкого здоровья и благополучия!»  

 
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