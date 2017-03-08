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Жительниц Приморья поздравили мужчины-депутаты

Жительниц Приморья поздравили мужчины-депутаты
Специальное обращение от Законодательного собрания
час назад
Общество | Приморский край
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Фото: zspk.gov.ru

Председатель Законодательного собрания Александр Ролик от имени всех мужчин краевого парламента поздравил приморочек с Международным женским днём.

«Дорогие женщины! В нашей стране этот праздник, объединивший Весну, Любовь и Красоту, давно стал по-настоящему народным. Всё самое светлое в жизни мы связываем с вами, дорогие матери, сёстры, дочери, подруги!

Современные женщины легко завоёвывают командные высоты в бизнесе и политике, на государственной службе и в бюджетной сфере. Своими успехами в профессиональной и общественной работе вы вносите большой вклад в развитие нашего Приморского края. Мужчинам никогда не разгадать, как женщинам удаётся совмещать работу и семью, активную общественную деятельность и воспитание детей и при этом оставаться неотразимыми и полными оптимизма.

В этот весенний день желаю вам крепкого здоровья, успехов во всех делах, большого семейного счастья и благополучия. Позвольте поблагодарить вас за неоценимый вклад, который вы вносите в нашу жизнь, за то, что даёте нам уверенность в собственных силах и возможность чувствовать себя мужчинами».

 
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