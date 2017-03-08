Во Владивостоке желающих научат выращивать горох

Также лектор расскажет всё о фасоли и чечевице в местных условиях

Дачники Владивостока готовятся к очередному занятию в школе овощеводов. Второй урок нынешнего цикла посвящён выращиванию гороха, фасоли и других бобовых культур.

По данным пресс-службы мэрии, очередное занятие состоится в ближайшую субботу в 13:00. «Всё о бобовых культурах и о том, как их правильно выращивать, чтобы получить большой урожай, расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов», - сообщила замначальника городского управления по исполнению программ поддержки населения Ирина Самусенко.

Желающих посетить лекцию организаторы приглашают 11 марта во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по адресу: улица Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903.

Такие же бесплатные занятия планируются 18 марта («Бахчевые культуры»), 25 марта («Лук. Агротехника выращивания»), а также 1, 8, 15 и 22 апреля. Об апрельских занятиях редакция РИА «Восток-Медиа» подробнее расскажет позже.







