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Во Владивостоке желающих научат выращивать горох

Во Владивостоке желающих научат выращивать горох
Также лектор расскажет всё о фасоли и чечевице в местных условиях
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", pixabay.com

Дачники Владивостока готовятся к очередному занятию в школе овощеводов. Второй урок нынешнего цикла посвящён выращиванию гороха, фасоли и других бобовых культур.

По данным пресс-службы мэрии, очередное занятие состоится в ближайшую субботу в 13:00. «Всё о бобовых культурах и о том, как их правильно выращивать, чтобы получить большой урожай, расскажет кандидат сельскохозяйственных наук Александр Корнилов», - сообщила замначальника городского управления по исполнению программ поддержки населения Ирина Самусенко.

Желающих посетить лекцию организаторы приглашают 11 марта во Владивостокский государственный университет экономики и сервиса по адресу: улица Гоголя, 41, вход со стороны театра «Андеграунд», аудитория 2903.

Такие же бесплатные занятия планируются 18 марта («Бахчевые культуры»), 25 марта («Лук. Агротехника выращивания»), а также 1, 8, 15 и 22 апреля. Об апрельских занятиях редакция РИА «Восток-Медиа» подробнее расскажет позже. 


 

 
 
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