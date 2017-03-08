Александр Галушка: на Дальнем Востоке живут талантливые женщины

Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка поздравил жительниц региона с Международным женским днём. В тексте сообщения говорится:

«Дорогие женщины! От всего сердца поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Днём 8 Марта!

Для нас, мужчин, вы – неиссякаемый источник вдохновения, всех наших побед и достижений. Подобно весне, вы привносите в нашу жизнь красоту, гармонию и счастье. Мы гордимся вами и любим вас.

На Дальнем Востоке живут очаровательные и талантливые женщины. Вы успешно реализуете себя в самых разных сферах, внося важный вклад в развитие территории. При этом вы успеваете дарить тепло и заботу своим родным и близким, оставаясь обаятельными и нежными.

Дорогие женщины! В этот яркий весенний день я от всей души желаю, чтобы ваша жизнь всегда была наполнена радостью, цветами и улыбками! Будьте счастливы и любимы! С праздником!».