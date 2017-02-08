Во Владивостоке новый троллейбус станет подспорьем для инвалидов

Во Владивостоке успешно завершились тестовые испытания троллейбуса, закупленного в декабре в рамках муниципальной программы «Доступная среда». О том, насколько машина готова к выходу на линию, выясняли специалисты администрации города и представители общественных организаций.

«Это троллейбус типа «Авангард» производства Вологодского механического завода, – рассказал заместитель начальника троллейбусного депо по эксплуатации Владимир Бормотов. – Машина оборудована специальным пандусом, с помощью которого в неё легко можно вкатиться на коляске. Сегодня наши специалисты проводят в троллейбусе необходимые пуско-наладочные работы, и совсем скоро он выйдет на линию».

«Уверена, что троллейбус будет востребован не только инвалидами-колясочниками, – рассказала Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока. – В салоне установлена система визуального оповещения, с помощью которой информацию об остановках на электронном табло смогут видеть слабослышащие граждане. Такая система тоже закуплена по программе «Доступная среда». Следует отметить, что все подобные приобретения происходят после согласования с общественными организациями инвалидов».

Одним из тех, кто участвовал в тестировании нового троллейбуса, стал Артём Моисеенко, председатель Дальневосточной организации инвалидов «Ковчег». Без помощи посторонних он вкатился на коляске в салон, совершил небольшую поездку и также самостоятельно совершил высадку.

«Хорошая машина, удобная, – признался он. – Поверьте, мне есть с чем сравнить. Недавно я побывал в Испании и там ездил примерно на таком же автобусе. И там, и тут мне было очень комфортно. Радует, что троллейбус будет работать в районе Второй Речки: многие колясочники со всего Приморья приезжают на автовокзал, чтобы потом посетить «тысячекоечную» больницу. Так что пустым он ходить не будет».

Планируется, что новый троллейбус выйдет на линию в конце февраля. Стоимость машины вологодского производства составила 11 миллионов 500 рублей. Примерно половина суммы оплачена из бюджета Владивостока, остальной транш – из федерального, по статье «Доступная среда».







