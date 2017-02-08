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Стало известно, какая песня может стать гимном Владивостока

Стало известно, какая песня может стать гимном Владивостока
Творение Ивана Мальцева нравится депутатам и простым горожанам
только что
Общество | Приморский край
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Фото: Вадим Луковенков

Депутаты Владивостока вновь подняли вопрос о гимне приморской столицы. Им может стать песня Ивана Мальцева «Владивосток – город воинской славы», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в Думе Владивостока прошло заседание комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности. Одним из самых важных вопросов, который рассмотрели на нём народные избранники, стало создание городского гимна. Неофициальных «гимнов» у Владивостока хоть отбавляй, а вот с официальной торжественной песней как-то не заладилось. Заместитель главы города Елена Щёголева рассказала участникам встречи: «В 2014 году мы начали работу по созданию гимна, провели абсолютно открытый конкурс. Гимн должен быть торжественным, отражать основные события в истории города. Важен запоминающийся текст, мелодия, которая ложится на сердце. Это были главные критерии. В конкурсе принял участие 21 человек. Комиссия, получив тексты, прослушав записи, поняла, что ни один из вариантов не годится для гимна».

Тем не менее, пять самых лучших работ городские власти выставили для народного голосования. Это был тот редкий случай, когда население полностью поддержало чиновников. Как рассказала Елена Щёголева, владивостокцы с сожалением отметили, что ни одна из песен не дотягивает до гимна. Впрочем, одна из песен-конкурсантов понравилась горожанам больше всех. Приз зрительских симпатий получил Иван Мальцев за своё творение под названием «Владивосток – город воинской славы». Эту песню до сих пор можно услышать на различных городских мероприятиях. По словам замглавы приморской столицы, люди знают её, иногда даже начинают подпевать.

 

Сейчас чиновники вновь начали думать над тем, какая песня станет главной в приморской столице. Вариантов, по словам Щеголевой, хватает – например, положить слова гимна на советскую песню «По долинам и по взгорьям». И, конечно, песня Ивана Мальцева остаётся одним из претендентов на победу. Когда вопрос с гимном решится окончательно, сказать сложно: всё пока находится в стадии обсуждения. Чиновники уверяют – к мнению горожан при выборе песни они обязательно прислушаются. И, вполне возможно, в скором времени Владивосток ожидают новые выборы – на этот раз музыкальные. 

 
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