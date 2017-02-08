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Победители конкурса "Лучший путешественник по Приморью" получили призы

Победители конкурса "Лучший путешественник по Приморью" получили призы
Церемония награждения состоялась в администрации Приморского края
6 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

Сегодня в администрации Приморского края наградили победителей конкурса «Лучший путешественник по Приморью». Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что этот конкурс был организован Туристско-информационным центром Приморского края совместно с ассоциацией «Приморский региональный союз туриндустрии» при поддержке департамента туризма. Участников разделили на три группы: соотечественников, иностранцев и школьников.

Как отметили в краевом департаменте туризма, в конкурсе приняло участие почти 100 человек, примерно 20 из них – иностранцы из Китая, Южной Кореи, США, и Германии.

Победителей определила экспертная конкурсная комиссия, куда вошли главный редактор «Новой газеты» Андрей Островский, председатель РСТ в Приморском крае Ольга Гуревич, доцент кафедры сервиса и туризма Школы экономики ДВФУ Ирина Кушнарева, заместитель директора ООО «Сумотори-Автопорт» Денис Глушенко, директор Фонда содействия комплексному развитию и брендингу территорий Александра Максимец, руководитель русского парка «Изумрудная долина» Сергей Вакуленко, главный редактор издания «Владивосток-3000» Елена Белова, профессиональный тревел-фотограф и журналист Александр Хитров, директор Института международного туризма и гостеприимства ВГУЭС Галина Гомилевская. Председателем жюри стала директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья Гусева.

В каждой из номинаций были выбраны самые интересные работы. Победителем конкурса  среди учащихся 7-11 классов общеобразовательных учреждений стал Никита Шишкин, второе место заняла Юлия Тулайдан, третье место получила Валерия Серегина. Специальным призом за разработку турмаршрута была отмечена работа Елизаветы Щерблюк, за оригинальный подход – работы Анны Ченцовой и Виктории Листровой.

Среди граждан России места распределились следующим образом: автором лучшей работы была признана Елена Тигранян с рассказом о морском походе на байдарках, второе место у Татьяны Сиденко, третьим стал Алексей Середа. Специальным призом награжден Александр Гребешков.

Среди иностранцев наиболее интересной работой жюри признало рассказ немецкой туристки Сабины Драбч. Второе место было отдано туристу Сяо Няо из Китая, третье – путешественнику Джихен из Республики Корея.

Победителям были вручены главные подарки – фотоаппараты мгновенной печати Fujifilm Instamax Mini 8. Также подарки вручили партнеры конкурса – русский парк «Изумрудная долина», казино Tigre de Cristal, СТК «Приморское кольцо», магазин сувениров и другие.


 
 
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