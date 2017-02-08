На третьем ВЭФ силовиков не будут морить голодом

А участникам предложат одобренные кафе на острове Русском и за его пределами

Владивосток вовсю готовится к Восточному экономическому форуму, в том числе организаторы вносят коррективы с учётом опыта ВЭФ-2016. Особое внимание уделят не только гостям, но и обслуживающему персоналу, точкам для кофе-брейка, «Улицам Дальнего Востока».

В преддверии третьего ВЭФ управление Роспотребнадзора по Приморскому краю проведёт несколько контрольных мероприятий, выдаст необходимые предписания и проконтролирует их исполнение. Кроме этого, отдельное внимание уделят питанию обслуживающего персонала и представителей силовых структур. Эти вопросы обсудили представители администрации Приморского края, Роспотребнадзора, фонда «Росконгресс» и ДВФУ на заседании рабочей группы под руководством и.о. главы Владивостока Константина Лободы.

Экспертный совет согласился, что во время третьего ВЭФ необходимо улучшить работу точек для кофе-брейка в корпусах, где проходит деловая программа. Запланировано проведение ремонта и обновление оборудования в ряде заведений на территории ДВФУ.

Отдельное внимание рабочая группа уделила внимание питанию сотрудников силовых ведомств. В прошлом году Интернет облетел видеоролик, который снял один из полицейских. На нём видно, что «паёк» состоял из половины огурца, половины помидора, одного яйца, куска хлеба, паштета и конфеты. После этого автора ролика уволили из ведомства, а скандал вокруг этого «пайка» обсуждали наравне с соглашениями, которые приняли первые лица государств.

В ходе совещания специалисты отметили, что в прошлом году для посещения участникам форума рекомендовали отдельный список кафе и ресторанов, расположенных за пределами кампуса. В этом году их число может увеличиться, в том числе за счёт открывшихся заведений общественного питания. Также планируется, что на площадках ВЭФ вновь, как и в прошлом году, развернутся рыбный рынок и проект «Улицы Дальнего Востока», где каждый регион представит свою кухню. В прошлом году гости и участники форума смогли попробовать там уху «Амурская», сваренную лично главой Хабаровского края.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что третий Восточный экономический форум состоится 6 и 7 сентября 2017 года в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. Некоторые мероприятия состоятся и за день до форума – 5 сентября. На него уже пригласили министра сельского хозяйства Бразилии, актёра Леонардо Ди Каприо и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.