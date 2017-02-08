Военная прокуратура расследует растрату бюджетных денег в Приморье

В Приморье бывший руководитель одного из отделений ДОСААФ подозревается в мошенничестве, растрате бюджетных денег и злоупотреблении полномочиями. Однако сам экс-начальник партизанского подразделения свою вину отрицает и говорит о надуманности, необъективности происходящего.

По информации на официальном сайте главной военной прокуратуры, 57-я военная прокуратура гарнизона проверила использование бюджетных денег отделением ДОСААФ в городе Партизанске. В 2016 году представители ведомства выявили злоупотребления и хищения на сумму более 730 тысяч рублей.

«Проверка показала, что руководитель отделения закупал различное имущество для личного использования, в том числе мобильный телефон, металлическую дверь и другое, похитив тем самым у организации более 120 тысяч рублей. По материалам военных прокуроров расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (мошенничество), 160 (присвоение или растрата), 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ», - говорится в сообщении.

Как рассказал сегодня корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сам бывший руководитель местного отделения общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Партизанска Денис Кириенко, в этом вопросе всё очень жёстко политизировано, а история надумана. Он занимал руководящую должность около года – с мая 2015-го. В мае 2016 года Кириенко ушел в отпуск, во время которого узнал - руководитель регионального подразделения уволил его.

Важно понимать, уточнил собеседник, что ДОСААФ – это не коммерческая организация, а автошколы при организации зарабатывают деньги для осуществления уставных целей, то есть патриотической работы, военно-патриотического воспитания. Все подразделения регулярно обязаны выплачивать по 10 % от оборотов, в том числе предпринимательских, в региональные и центральное (московское) подразделения.

«На самом деле, давно зрела смена власти. Наверное, всё произошло как раз из-за того, что я некоторое время не платил обязательные отчисления в региональное отделение в виду сложной финансовой ситуации. На мой взгляд, это погубило бы местное отделение. В итоге взгляды разошлись, и всё перешло в уголовно-правовую плоскость. При этом всё имущество, покупка которого мне инкриминируется, я приобретал в уставных целях - для проведения массовых мероприятий, в том числе детских, и привлечения внимания к ДОСААФу», - рассказал Кириенко.

Телефон, например, был необходим заместителю, как рабочий. Следствие, по словам Кириенко, на сегодняшний день так и не установило, куда он делся.

«Дело по этому поводу только возбудили – моих пояснений в деле нет. Я буду их давать только в пятницу. Информация крайне однобокая и не объективная. Более того, мне инкриминируются хищения и превышения полномочий в тот период, когда я в должности уже не находился. В августе 2016 года была проведена ревизия без моего участия и её результаты положены в основу уголовного дела», - добавил собеседник агентства.