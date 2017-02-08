Для сёл Лётно-Хвалынское и Прохоры спроектируют очистные сооружения

В Год экологии для ряда муниципалитетов Приморья будут разработаны проекты очистных сооружений. В первую очередь запланированы проектные работы по очистным сооружениям сёл Лётно-Хвалынское и Прохоры Спасского района.

Кроме этого, в Спасском районе Приморья в этом году проведут ремонт системы водоотведения в нескольких населённых пунктах, а также составят смету на прокладку водопроводных сетей железнодорожной станции Свиягино.

Сотрудники краевого департамента по ЖКХ и топливным ресурсам считают, что реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения, проектирование и строительство очистных сооружений приведут к снижению количества потерь воды, улучшат экологическую ситуацию в Спасском районе.

Аналогичный комплекс работ будет выполнен в Большом Камне и других муниципалитетах. Очистные сооружения планируется возвести в районе реки Сахарной, в селе Покровка Октябрьского района, в Яковлевском районе. Средства на эти цели направляются из местных, краевого и федерального бюджетов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что в 2017 году в честь Года экологии в Приморье утверждён план из 140 мероприятий по основным направлениям охраны окружающей среды. В нём - семь разделов: особо охраняемые природные территории и животный мир, лес, вода, атмосферный воздух, отходы, экологическое образование и просвещение, международное сотрудничество.