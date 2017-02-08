Школьник из Владивостока заслужил поездку в "Орлёнок" на съёмки фильма

16-летний школьник из Владивостока Никита Фёдоров стал победителем в конкурсе творческого благотворительного проекта «Поколение М», проходившего в рамках недавнего всероссийского кинофестиваля «Весёлая Ларга». На конкурс начинающий кинорежиссёр предоставил киноленту, рассказывающую о дружбе двух девочек, говорящих на разных языках. Работу приморского старшеклассника высоко оценили маститые кинематографисты, присутствовавшие в жюри, - заслуженный деятель искусств Владимир Грамматиков, кинорежиссёр и сценарист Владимир Хотиненко, создатель «Турецкого гамбита», режиссёр Джаник Файзиев и другие.

Теперь Никите Фёдорову предстоит бесплатная поездка на форум детского экранного творчества «Бумеранг» во всероссийский детский центр «Орлёнок», где он войдёт в команду молодых кинематографистов России для съёмок собственного фильма на профессиональном оборудовании. Руководить процессом будут мэтры российского кинематографа.

Благотворительный проект «Поколение М» объединяет в себе идею развития творческих способностей ребят и сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Принять участие в конкурсе может каждый подросток в возрасте от 15 до 18 лет из любого региона страны. Для этого необходимо снять собственную короткометражную работу по теме «Другом быть непросто» и выложить её на сайт проекта pokolenie.mts.ru до 25 апреля 2017 года. Имя победителя будет объявлено в мае 2017 года.