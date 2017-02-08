В Приморье школы и садики полностью или частично закрывают на карантин

Несмотря на увеличение количества заболевших в отдельных районах Приморья – во всём регионе нет вспышки гриппа. Всего за неделю медикам пришлось на время закрыть 9 школ в крае, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевое управление Роспотребнадзора.

На территории Приморского края заболеваемость ОРВИ и гриппом всё ещё регистрируется ниже эпидемического порога на 17 %. Как и на прошлой неделе, незначительно превышен уровень по Владивостоку. Такая же ситуация наблюдается ещё в 10 административных территориях края – в Арсеньеве, Лесозаводске, Спасске-Дальнем, Партизанске, Надеждинском, Кировском, Михайловском, Октябрьском, Пограничном, Ханкайском районах.

С начала сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппа зарегистрирована циркуляция вирусов гриппа А (H3N2), гриппа В и единичные случаи гриппа А (H1N1) pdm-09. Кроме того, от больных людей выделялись РНК (ДНК) вирусов не гриппозной этиологии: РС-вирусы, вирусы парагриппа, риновирусы, бокавирусы, метапневмовирусы.

В целях профилактики в регионе специалисты продолжают мониторинг за образовательными учреждениями. При одновременном отсутствии 20 % детей с признаками ОРВИ в классе, группе, дошкольном или общеобразовательном учреждении, занятия приостанавливается минимум на неделю. Согласно последним данным, врачи полностью закрыли на карантин 9 школ и 3 детских садика в Артёме, Ольгинском, Надеждинском, Хорольском и Ханкайском районах. Частично приостановлен учебный процесс в 58 группах в 43 детских садах и 154 класса в 41 школе.

Медики также подчёркивают: чтобы избежать осложнений, необходимо своевременно обращаться за медицинской помощью. «Только врач может поставить правильный диагноз. Самолечение при гриппе недопустимо, лечение должно проводиться в соответствии с состоянием и возрастом пациента. При гриппе обостряются имеющиеся хронические заболевания», - сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.