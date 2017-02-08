Прокуратура Приморья отстояла интересы работников 20 предприятий

Сегодня среда, 08 февраля 2017 года, 13:45
В Приморье погибли тонны яблок
В Приморье погибли тонны яблок
Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге
Детали для нового хабаровского колеса обозрения потерялись в дороге
Хабаровская фристайлистка выиграла Зимнюю Универсиаду
Хабаровская фристайлистка выиграла Зимнюю Универсиаду
В Хабаровске из горящей гостиницы эвакуировали пять человек
В Хабаровске из горящей гостиницы эвакуировали пять человек
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Регионы:


Популярное
сегодня, 07:00
На Приморье идёт циклон со снегопадом
вчера, 18:13
В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
вчера, 14:20
В аварии на трассе Хабаровск — Комсомольск погибли два человека
сегодня, 10:58
Приморцы встретили тигра на "Штыковских прудах"
сегодня, 10:39
В Приморье жестоко избили журналиста – друга главы Дальнегорска
вчера, 16:00
В Хабаровске расследуют смерть новорождённой девочки в больнице
сегодня, 11:24
С владивостокских дорог исчезли автомобили
вчера, 16:56
В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
сегодня, 10:25
По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
вчера, 13:55
В хабаровском детском саду родители "поймали с поличным" жуков в каше

Обсуждаемое
вчера, 18:13
8

В Приморье назревает отставка главы курортного посёлка
сегодня, 10:25
7

По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn
сегодня, 07:00
5

На Приморье идёт циклон со снегопадом
вчера, 16:56
3

В Приморье стало больше разведённых и "понаехавших"
вчера, 18:05
3

В Хабаровском крае модернизируют речные пассажирские перевозки
вчера, 13:55
1

В хабаровском детском саду родители "поймали с поличным" жуков в каше
вчера, 16:40
1

Приморские рыбаки достигли рекордных уловов
вчера, 17:54
1

Во Владивостоке демонтируют павильоны автострахования
сегодня, 09:35
1

Специалисты Госконтроля Хабаровского края пройдут по гаражам
сегодня, 10:00
1

К приморским ТОРам построят 25 километров дорог
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется 06.02.2017
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы сегодня, 12:15
В аэропорту Хабаровска из-за птичьего гриппа проверяют людей и грузы
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме вчера, 18:23
Специалисты РусГидро восстановили энергоснабжение после ЧС на Колыме
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1158



Система Orphus

Прокуратура Приморья отстояла интересы работников 20 предприятий

Прокуратура Приморья отстояла интересы работников 20 предприятий
В 2016 году зарплатные долги были погашены во многих организациях-банкротах
только что
Общество | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: primorsky.ru

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Приморского края, в котором принял участие губернатор Владимир Миклушевский. На нём подвели итоги 2016 года в отношении защиты трудовых прав сотрудников приморских предприятий-банкротов и организаций, задолжавших своим работникам.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный сообщил, что долги по зарплате в ушедшем году были полностью погашены перед рабочими более 20 предприятий. Общая сумма выплат составила около 600 миллионов рублей. Добиться расчётов по зарплатным долгам помогли меры прокурорского реагирования.  

В разы сократились многомиллионные долги перед работниками ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». В то же время ситуация на ОАО «Радиоприбор» до сих пор остается напряженной.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что органам правоохранительной системы нужно брать на особый контроль предприятия оборонного комплекса. Сейчас следователи работают над уголовным делом о злоупотреблениях, ставших причиной банкротства завода «Радиоприбор».

Глава региона также отметил, что приморская прокуратура сделала немало для уменьшения административного давления на бизнес. Благодаря этому удалось сократить количество незаконных и избыточных проверок бизнеса, которые зачастую приводили к коррупции. Губернатор считает, что в этой связи необходимо и дальше продолжать непримиримую борьбу с коррупцией.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru