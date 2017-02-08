Прокуратура Приморья отстояла интересы работников 20 предприятий

В 2016 году зарплатные долги были погашены во многих организациях-банкротах

Сегодня состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры Приморского края, в котором принял участие губернатор Владимир Миклушевский. На нём подвели итоги 2016 года в отношении защиты трудовых прав сотрудников приморских предприятий-банкротов и организаций, задолжавших своим работникам.

Прокурор Приморского края Сергей Бессчасный сообщил, что долги по зарплате в ушедшем году были полностью погашены перед рабочими более 20 предприятий. Общая сумма выплат составила около 600 миллионов рублей. Добиться расчётов по зарплатным долгам помогли меры прокурорского реагирования.

В разы сократились многомиллионные долги перед работниками ООО «Строительный альянс управление механизации № 1» и ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания». В то же время ситуация на ОАО «Радиоприбор» до сих пор остается напряженной.

Губернатор Владимир Миклушевский подчеркнул, что органам правоохранительной системы нужно брать на особый контроль предприятия оборонного комплекса. Сейчас следователи работают над уголовным делом о злоупотреблениях, ставших причиной банкротства завода «Радиоприбор».

Глава региона также отметил, что приморская прокуратура сделала немало для уменьшения административного давления на бизнес. Благодаря этому удалось сократить количество незаконных и избыточных проверок бизнеса, которые зачастую приводили к коррупции. Губернатор считает, что в этой связи необходимо и дальше продолжать непримиримую борьбу с коррупцией.