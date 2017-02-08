В Приморье погибли тонны яблок

На полигоне твёрдых бытовых отходов в Уссурийске погибло более 9 тонн польских яблок – во вторник их раздавил бульдозер. Предпринимателю, который завёз в Приморье санкционный товар, придётся ответить перед законом.

В Приморье продолжается борьба с запрещёнными к ввозу в Россию продуктами: как сообщало ранее РИА «Восток-Медиа», она началась 7 августа 2014 года по указу президента Владимира Путина. На этот раз не повезло предпринимателю с оптово-розничной торговой базы на улице Некрасова в Уссурийске – он остался без крупной партии товара и без выручки. Полицейские и инспекторы Россельхознадзора нашли в машине оптовика 720 картонных коробок с 9360 килограммами польских яблок.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области отмечает, что всю нелегальную продукцию на уссурийском полигоне твёрдых бытовых отходов раздавил бульдозер. С некоторыми товарами в таких случаях обходятся ещё жёстче – их сжигают.

По данным краевого управления МВД, сейчас на предпринимателя составили административный протокол по статье 10.3 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции»). Уссурийцу грозит штраф или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

