Баба Валя из Приморья покорила Instagram: меня лайкает твой дед

Пенсионерка из Находки постит селфи, участвует в модных эстафетах и отдыхает с внуками

В Сети бурную популярность набирает аккаунт 81-летней пенсионерки из приморского города Находка. Вести блог модной бабушке помогают внуки, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сейчас на страницу Валентины Ивановны bab__valya подписано более 9 тысяч человек. О ней пишут федеральные издания и снимают сюжеты известные телеканалы. Накануне ролик о пенсионерке из Приморья показало Рен-ТВ.

Меня лайкает твой дед 😂 Фото опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Янв 24 2017 в 12:31 PST

На своей странице Валентина Ивановна постит фотки из поседневной жизни, делится селфи, видеозаписями и даже учавствует в популярных флешмобах.

«Это вам забавно в 25 лет выкладывать фото 5-летней давности! А вот вам 55-летней. Скоро у вас будут совсем другие «эстафеты», а кому передать мне?», - задаётся вопросом блогерша.

Валентина Ивановна рассказывает подписчикам о том, как пропадает на огороде, печёт блины, катается с молодыми на машинах, отдыхает с внучатами и даже обращается к премьер-министру Дмитрию Медведеву.

Фото опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Янв 27 2017 в 10:53 PST

«Мои подруги покупают себе палку, чтобы ходить легче было, а я присмотрела «Селфи-палку», «Меня лайкает твой дед», «Я посовещалась с подругами и, пользуясь случаем хочу спросить у @damedvedev как долго нам ещё держаться?», - пищет Валентина Ивановна.

И я хочу 😂🐰 Фото опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Авг 6 2016 в 10:50 PDT

Популярность блогерши из Находки быстро растёт. Позитивные и юмористические посты находят отклик у подписчиков.

«Крутая бабуля!», «Какая вы умница! Здоровья вам на долгие годы», «Спасибо за позитив, юмор! Очень жизнеутверждающе!», «Баб Валя, я хочу ваших пирожков!», «Я ваш фанат», - оставляют отзывы читатели.

Фото опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Июн 24 2016 в 3:12 PDT

катаемся и слушаем музыку 🎵 Видео опубликовано 👒 Валентина Ивановна (@bab__valya) Июн 13 2016 в 3:02 PDT