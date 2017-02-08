Члены Общественной палаты Приморья рассказали, чем занимались 3 года

Представители первого созыва краевой Общественной палаты, который прекратит работу в мае, поделились итогами своей трёхлетней деятельности. Обращения, которые рассматривает совет, касаются как локальных городских, сельских вопросов, так и более значимых региональных.

В мае начнёт работу новый состав Общественной палаты (ОП) Приморского края, в формировании которого участвуют губернатор, депутаты Заксобрания и сами общественники. Выдвижение кандидатур началось 6 февраля, а пока корреспондент РИА «Восток-Медиа» попросил нынешних членов палаты поделиться итогами их работы. По мнению председателя палаты Виктора Ларина, одно из главных достижений - то, что органы власти начали считаться с мнением общественности. «Есть интерес, палата заявила о себе. На сегодняшний день это - тот инструмент гражданского общества, который действительно работает», - пояснил собеседник. При этом, в отличие от многих других членов ОП, Виктор Лаврентьевич предпочёл не выдвигаться на второй срок, а сосредоточиться на основной работе в Институте истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН. «Я считаю, что на этом поприще - в Общественной палате - должны попробовать себя и другие достойные люди», - заявил Ларин.





Члены палаты, которые не собираются вновь вступать в её состав, намерены продолжать работать с данным органом. Одним из таких людей стал председатель приморского краевого совета ветеранов войны Дмитрий Григорович. Он рассказал: «Палата в первую очередь регулирует взаимоотношения общества и власти. Этот тот орган, который должен собирать сегодня жалобы, предложения и обращения граждан, а также следить за тем, как эти проблемные вопросы устраняются. Лично я ставил перед собой задачу – решить вопросы патриотического воспитания в Приморском крае. Сразу могу сказать, что они непросто давались. Однако сегодня принят закон о патриотическом воспитании в крае, согласно этому закону создаются структуры, которые должны влиять на развитие данного движения». Григорович добавил, что ветеранская организация обязательно выдвинет своего человека, чтобы он продолжал заниматься вопросами культуры и духовности.

За три года ОП решила не только проблему повышения патриотического настроя среди населения края. На счету организации немало и других вопросов. «Сейчас в Приморском крае действуют 3200 (!) всевозможных общественных объединений и политических партий. При этом на слуху - только единицы из них, нет ярко выраженной гражданской активности. Хотя сегодня общественные организации могут дойти до каждого. Когда к нам поступает обращение или жалоба, мы стараемся её решить. Одной из последних таких проблем стала стройка на Бестужева, 40. Совет принимал и активное участие при работе с украинскими беженцами. Кроме того, разбирались со строительством ВНХК - оказалось, всё не так страшно, экологи сгущали краски. Также совместно с прокуратурой и администрациями и Заксобранием остановили несколько точечных застроек по краю», - поделился руководитель регионального отделения общероссийского движения «Россия» Валентин Лабонин.

В составе палаты работает комиссия по содействию экономическому росту. «При вступлении в совет я ставил перед собой задачи по развитию малого и среднего предпринимательства в крае. Между тем, комиссия занималась анализом наиболее актуальных вопросов не только в сфере предпринимательства, но и в сфере развития экономики региона. К участию в заседаниях мы привлекаем торгово-промышленную палату, такие общественные организации, как «Опора России», «Деловая Россия» и совместно с ними вырабатываем определённые шаги по развитию бизнеса, чтобы баланс интересов жителей края и предприятий всегда соблюдался», - объяснил заместитель председателя приморского регионального отделения организации «Ассоциация молодых предпринимателей» Андрей Караваев.

Другая комиссия - по общественному контролю - регулярно обсуждает вопросы лекарственного обеспечения населения и загрязнения акватории Амурского залива. «Также удалось добиться восстановление водоснабжения для посёлка Раздольное. В 2015 году к нам обратились несколько жителей этого населённого пункта, которые пожаловались на неработающие скважины. В итоге благодаря совместным заседаниям палаты с представителями департамента жилищно-коммунального хозяйства, водоканала и администрацией Надеждинского района сейчас всё население посёлка обеспечено водой», - отметил Караваев.

Он добавил, что год назад удалось добиться включения Лазовского района в состав Свободного порта Владивосток. «Обращения поступили от главы района Анатолия Кубарева и гендиректора Преображенскогой базы тралового флота. Они сообщили, что целый район каким-то образом забыли включить в этот закон. Администрация района просила палату обратиться в соответствующие органы государственной власти – администрацию края и Минвостокразвития РФ», - объяснил представитель Ассоциации молодых предпринимателей. В итоге после нескольких общественных слушаний и передачи вопросы на федеральный уровень Лазовский район стал 16-м муниципальным образованием с режимом порто-франко.

Срок полномочий членов Общественной палаты Приморского края заканчивается 15 мая 2017 года. В минувший понедельник стартовало формирование нового состава совета, 10 членов из которого утвердит губернатор, 10 - назначит Законодательное собрание и ещё 10 представителей выберут сами члены Общественной палаты.

Ранее своё мнение о работе первого созыва Общественной палаты выразили депутаты Законодательного собрания Приморья. Как сообщало РИА «Восток-Медиа», они считают, что краевой палате не хватает гласности и критики в работе. Некоторые уверены в том, что её деятельность контролирует глава региона, другие же вообще сомневались в целесообразности её создания.



