Более 12 тысяч приморских пенсионеров получают компенсации капремонта

В этом году получателями краевых компенсаций взносов за капитальный ремонт стали 12,3 тысячи приморских пенсионеров. Как сообщает пресс-служба администрации Приморья, с начала реализации краевого закона на эту меру социальной поддержки затрачено около 6,7 миллиона рублей.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что эта выплата предоставляется неработающим пенсионерам старше 70 и 80 лет, являющимся собственниками жилья, живущим одиноко или вместе с такими же неработающими супругами пенсионного возраста. При этом граждане старше 70 лет имеют возможность 50-процентной, а старше 80 лет – 100-процентной компенсации взносов за капремонт. По словам директора департамента труда и соцразвития Лилии Лаврентьевой, под действие закона попадают пожилые люди, не имеющие льготного статуса. Пенсионеры-льготники - ветераны труда и войны – начали получать эту меру социальной поддержки с 1 октября 2014 года, а инвалиды 1-й и 2-й группы – с января 2016 года. Она включена в ежемесячную денежную выплату на оплату жилищно-коммунальных услуг.

При расчёте выплаты учитывается минимальный размер взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц. В 2017 году администрация Приморского края утвердила его в размере 7,10 рубля с квадратного метра. Кроме этого, учитывается размер регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчёта субсидий.

Компенсацию пенсионеры могут получить лишь при условии добросовестной уплаты взноса за капремонт. Собственник обязан сначала сделать взнос, а затем получить выплату.

По всем вопросам, касающимся компенсации, приморцам следует обращаться в территориальные отделы приёма граждан по социальным вопросам или в многофункциональный центр предоставления государственных услуг «Мои документы» (МФЦ).