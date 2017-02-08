Медицинские эксперты: в Приморье растёт число больных глаукомой

По статистике краевого отделения Главного бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ), самое распространённое глазное заболевание у приморцев, которое определяет нетрудоспособность, – глаукома. В 2016-м специалисты обнаружили данный недуг у 37 % граждан, обратившихся в медучреждение для освидетельствования степени инвалидности. На сегодняшний день данный показатель подрос ещё на 2 %, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Медики говорят: такое нарушение работы органа зрения, как глаукома, устранить полностью нельзя, но существует ряд терапевтических и медикаментозных мер, которые способны приостановить дальнейшее развитие болезни. Руководитель бюро № 5 медико-социальной экспертизы по заболеваниям органов зрения Татьяна Усанова отметила, что на сегодняшний день глаукома является ключевой, но далеко не единственной причиной получения инвалидности у жителей Приморского края.





«С глаукомой за получением инвалидности, как правило, обращаются граждане пожилого возраста, и их число достаточно велико. Детей, которые имеют стойкое нарушение функции глазного органа, у нас не меньше. Правда, заболевание уже совсем другое. В основном это нарушение центральной нервной системы, которое влечёт за собой потерю зрения. Данная патология встречается почти в 40 % случаев», – рассказала врач.

Необходимость пройти медико-социальную экспертизу определяет лечащий врач в случае заболеваний, которые могут вызвать неработоспособность. Если же медицинская организация отказывает гражданину в направлении на МСЭ, ему выдаётся справка, на основании которой он имеет право обратиться в бюро самостоятельно. Сама экспертиза проводится в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления. К заявке прикрепляется перечень необходимых документов. Заявление может быть подано не только непосредственно в бюро МСЭ, но и в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг. Если же гражданин не согласен с результатами экспертизы, он имеет право обжаловать решение бюро.

При оформлении инвалидности предоставляются не только ряд льгот, но и лечение, а также лекарства, входящие в определённый перечень бесплатных препаратов. Тем не менее в случае для больных той же глаукомой необходимые капли в этом перечне отсутствуют, сетуют медики. В таком случае можно заменить льготные препараты пенсионными выплатами.

Руководитель бюро МСЭ № 5 Татьяна Усанова добавила, что даже человеку с самым острым зрением при нынешней жизни не стоит забывать об элементарной зарядке для глаз после 40 минут работы за компьютером. А тем, кто уже страдает ухудшением своего зрительного аппарата, нужно своевременно проходить осмотр у офтальмолога во избежание дальнейших ухудшений.

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», летом прошлого года знаменитая клиника «Микрохирургия глаза» в Хабаровске устраивала благотворительное обследование для ветеранов.



