Глава Приморья взял дело об избиении журналиста под личный контроль

Глава Приморского края взял под личный контроль дело о нападении на приморского журналиста Алексея Иванова. Владимир Миклушевский заявил, что никто не может препятствовать профессиональной деятельности представителей СМИ, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на краевую администрацию.

Губернатор лично проследит за расследованием по факту нападения на шеф-редактора дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова в Дальнегорске. Сейчас выяснением обстоятельств занимаются правоохранительные органы.

«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», – подчеркнул Миклушевский.

Как сообщили редакции в пресс-службе МВД Росси по Приморскому краю, сообщение о нападении в Дальнегорске поступило от местной жительницы. Женщина рассказала о том, что около одного из домов на улице Осипенко она обнаружила мужчину с телесными повреждениями.

«На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и бригада медиков. Полицейские опросили потерпевшего. По факту причинения телесных повреждений полиция проводит проверку. Устанавливаются обстоятельства происшествия», - уточнили в ведомстве.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало о том, что в Приморье неизвестные напали на шеф-редактора дальневосточной редакции информационного агентства Regnum Алексея Иванова. Одновременно он является другом и неофициальным советником главы приморского города Дальнегорска Игоря Сахуты. Сейчас журналист с тяжёлыми травмами находится в районной больнице. Иванов связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью.