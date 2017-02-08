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Администрация Приморья помогла обманутым дольщикам Партизанска

Администрация Приморья помогла обманутым дольщикам Партизанска
Люди смогут оформить собственность на квартиры и получить субсидии на покупку жилья
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Партизанске наметилось разрешение проблемы с оформлением квартир, полученных дольщиками-шахтёрами несколько лет назад. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что сотрудники угольных предприятий купили жилплощадь в долгостроях на улице Замараева и попали в ловушку недобросовестных строителей.  Компания «Партизанскстрой» не выполнила свои обязательства по четырём многоквартирным домам - и более сотни договорников вовремя не получили новое жильё. Те, кто всё-таки дождался квартир в доме, достроенном при участии края, не могли оформить собственность на них.

Год назад жители дома по улице Замараева обратились к губернатору края Владимиру Миклушевскому во время его рабочего визита в муниципалитет. Глава региона пояснил, что проблема возникла из-за банкротства застройщика, но пообещал решить вопрос.

Как сообщили в инспекции регионального строительного надзора и контроля в области долевого строительства, дом удалось вывести из банкротной массы «Партизанскстроя» через Арбитражный суд Приморского края. Теперь его жители смогут получить долгожданные свидетельства о праве собственности и оформить прописку.

Что касается остальных обманутых дольщиков Партизанска, по поручению губернатора был разработан и принят краевой закон, согласно которому люди получат субсидии на покупку нового жилья. Порядок получения компенсаций уже разработан и проходит этап согласования. РИА «Восток-Медиа» сообщало, что общая сумма выплат составит 77 миллионов рублей. 

 
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