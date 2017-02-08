С владивостокских дорог исчезли автомобили

Этим утром дороги Владивостока были полупустыми, сообщает РИА «Восток-Медиа». На городских магистралях не зафиксировано пробок.

Самый плотный трафик получился сегодня на магистрали Некрасовская – Гоголя. По информации сервиса «Яндекс.Пробки», по направлению к фуникулёру там зафиксировали 5-балльный трафик. Такая плотность движения нормальна для этой дороги – но на большинстве магистралей Владивостока загруженность была ещё ниже.

На обычную «пятёрку» был загружен и проспект Красного Знамени. Такая плотность движения замечена на дороге от улицы Толстого до кольца инструментального завода. 5-балльный трафик замечен и на Светланской улице, на дороге от стадиона «Авангард» до Матросского сквера.

Свободно было на проспекте 100-летия Владивостока. Плотность движения в сторону центра там варьировалась от двух до пяти баллов. Дорога в обратном направлении была загружена всего на «единицу».

Такая же плотность движения замечена и на трассе Патрокл – Золотой мост в сторону моста.

Стоит отметить, что серьёзных заторов во Владивостоке не наблюдается с самого начала недели. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало, что во вторник общегородской трафик составил всего 4 балла.