Приморцы встретили тигра на "Штыковских прудах"

Новости о гуляющих по Приморью тиграх стали поводом для шуточного видео. Ролик о встрече с «настоящим тигром» моментально стал настоящим хитом социальных сетей.

В социальных сетях Приморья набирает популярность видеоролик с интригующим названием «Настоящий Тигр на «Штыковских Прудах». Недалеко от этого популярного арт-парка действительно недавно гулял полосатый хищник – в середине января его следы обнаружили в районе села Многоудобного. Несколько жительниц края решили сделать эту новость поводом для весёлого видео.

Жители края оценили шутку по достоинству. «Улыбнуло», «Позитив», «Авторы – молодцы» - такие комментарии оставили приморцы под видеороликом. Один из пользователей соцсети Instagram отметил, что этот «хозяин тайги» повадками больше смахивает на кролика. Другие отметили, что в момент съёмки к авторам мог выйти и настоящий хищник. В Приморье тигры действительно являются серьёзной угрозой. В последнее время они всё чаще выходят к людям. РИА «Восток-Медиа» недавно сообщало, что двух «хозяев тайги» видели недалеко от Лучегорска. А прошлой осенью полосатый хищник забрёл во Владивосток. Подобные встречи не сулят приморцам ничего хорошего – так, в январе тигр напал на одного из жителей края. А в 2014 году тигр растерзал в Приморье охотника. Тело 75-летнего мужчины было обнаружено в 80 километрах от села Мельничного в районе ключа Сухого реки Арму. На нападение тигра указали следы, находившиеся рядом. Случай вызвал небывалый резонанс в обществе.