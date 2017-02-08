В Приморье жестоко избили журналиста – друга главы Дальнегорска

В Приморье неизвестные напали на шеф-редактора дальневосточной редакции информационного агентства Regnum Алексея Иванова. Одновременно он является другом и неофициальным советником главы приморского города Дальнегорска Игоря Сахуты. Сейчас журналист с тяжёлыми травмами находится в районной больнице. В обстоятельствах случившегося разбирается полиция, однако сам пострадавший не верит в то, что виновного удастся найти. Иванов связывает случившееся со своей профессиональной деятельностью, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Инцидент произошёл в Дальнегорске около 20 вечера в понедельник, 6 февраля. Неизвестный человек напал на Алексея Иванова в районе улицы Осипенко и начал избивать ногами, в основном по голове. Пожилая пара, проходившая мимо, судя по всему, спугнула преступника. Они помогли Алексею Иванову подняться с земли и отвели домой. После этого за пострадавшим приехала скорая помощь.

«Меня поджидали и напали целенаправленно, били молча. Я считаю, что это связанно с делом Сахуты, так как я занимался сбором документов в его защиту. Я уверен в его невиновности. На днях должен быть суд, вот меня и вывели из дела. Шоу, которое устроили правоохранители с задержанием Сахуты, и дальнейшее бездействие краевых властей толкают Дальнегорск в пропасть 10-летней давности. Тогда у нас мэров стреляли на улице. Всё возвращается», - рассказал корреспонденту агентства Алексей Иванов.

Сейчас шеф-редактор федерального издания по-прежнему находится в травматологическом отделении Дальнегорской центральной городской больнице и ждёт результаты обследования.

Сразу же после нападения Алексей Иванов обратился в полицию. Сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшего и свидетелей. Накануне вечером представители ведомства приходили в пострадавшему в больницу. Однако сам Алексей Иванов уверен, что преступника найти не удастся. «Это станет ещё одним поводом для криминализации города», - считает он.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Глава Дальнегорска Игорь Сахута стал фигурантом ещё одного уголовного дела – теперь его подозревают ещё и в незаконном предпринимательстве. В декабре он уже стал подозреваемым в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, в конце 2015 года глава города организовал проведение аукционов на покупку квартир для переселенцев из ветхого жилья. Все покупки должностные лица сделали по заведомо завышенным ценам. Ущерб бюджету оценивается минимум в 22 миллиона рублей.