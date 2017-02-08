По решению приморского суда Роскомнадзор снял блокировку YouPorn

Представители Роскомнадзора заявили, что порносайт YouPorn больше не входит в реестр запрещённых сайтов. Согласно этому же реестру, всё ещё действует ограничение, наложенное судом Санкт-Петербурга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Роскомнадзор накануне сообщил об исключении сайта YouPorn из реестра запрещённых сайтов. Однако к этому часу сайт ещё не заработал. «Мы исключили страницу сайта YouPorn из Реестра в связи с получением определения об отмене решения суда города Владивостока», - написали представители Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций на своей странице в Twitter.

На данный момент статус сайта в реестре Роскомнадзора всё ещё указан как «ограничивается к сайту» из-за решения, принятого 19 августа прошлого года Петроградским районным судом Санкт-Петербурга. Доступ к нескольким отдельным страницам ограничивается по решению Калининского районного суда Петербурга двухлетней давности. Данные ограничения представители ведомства никак не прокомментировали.

В январе 2017 года адвокат Алексей Клёцкин при поддержке международной юридической компании из Канады добился пересмотра дела в Первореченском районном суде Владивостока. Этот же суд 9 июня 2016 года постановил заблокировать сайт с контентом «для взрослых».

«Законодательство Российской Федерации не запрещает распространение порнографии как таковой. Незаконны лишь всякие вопросы, связанные с несовершеннолетними (двумя руками и двумя ногами за!!!). Всё остальное – пожалуйста», - написал приморский правозащитник на своей странице в Facebook.