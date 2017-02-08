К приморским ТОРам построят 25 километров дорог

Техника уже работает на двух участках

В нынешнем году дорожные предприятия Приморья построят новые дороги, соединяющие территории опережающего развития с ключевыми краевыми трассами. Всего планируется проложить 25 километров дорог к объектам ТОР «Михайловский» и «Надеждинская». Работы на двух участках уже начались.

Сотрудники краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства рассказали, что началось строительство дороги Зима Южная–Раздольное–Хасан протяженностью 6,3 километра, работы ведет АО «СпецСУ». Кроме того, 2,5 километра дороги Михайловка–Турий Рог–Некруглово строит АО «Примавтодор».

Также в ТОР «Михайловский» планируется строительство дороги к Меркушевке протяженностью 6,4 километра, пять участков от дорог регионального значения до границ земельных участков ООО «РусАгро-Приморье» общей протяженностью 5,2 километра и три участка протяженностью 4,6 километра – вдоль границ земельных участков компании.

На сегодняшний день в Приморье официально имеют статус ТОР три территории - производственно-логистическая ТОР «Надеждинская», специализирующаяся на сельском хозяйстве и пищевом производстве ТОР «Михайловский», а также крупная судостроительная верфь - ТОР «Большой Камень».

Всего для первых двух территорий опережающего развития понадобится построить 24 объекта инфраструктуры, за 12 из которых отвечает край – это дороги, системы водоснабжения и водоотведения. Работы ведутся по графику.

Как сообщает краевая пресс-служба, резидентами трех территорий опережающего развития стали уже 30 компаний, общая сумма заявленных инвестиций превышает 208 миллиардов рублей, а количество создаваемых рабочих мест – 10 тысяч. Резиденты приморских ТОРов уже принесли в бюджет края более 350 миллионов рублей.