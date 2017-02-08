В День всех влюблённых во Владивостоке распишутся 8 пар

В День всех влюблённых Первомайский ЗАГС Владивостока узаконит отношения 8 пар. Заявки на регистрацию брака начали поступать ещё летом прошлого года, сообщает РИА «Восток-Медиа».

День всех влюблённых в этом году выпадает на вторник. Из года в год многие пары желают создать семью именно 14 февраля. По информации пресс-службы администрации города, по вторникам ЗАГСы приморской столицы, как правило, не регистрируют браки. Однако специалисты ЗАГСа Первомайского района решили сделать исключение для молодоженов, заявки от которых стали поступать еще летом прошлого года.

Как рассказала начальник отдела ЗАГС по Первомайскому району администрации Владивостока Галина Шестерикова, несмотря на то, что в 2017 году День влюбленных приходится на вторник, её сотрудники с пониманием отнеслись к желанию молодых людей и приняли заявления на регистрацию брака.

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало о том, что в краевом центре пройдёт акция, приуроченная ко Дню всех влюблённых. В предстоящую субботу, 11 февраля, на территории туристско-рекреационного кластера «Приморское кольцо» автомобилисты Владивостока выстроят сердце из машин.